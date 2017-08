Reuters узнало о назначении главы Expedia гендиректором Uber

Новым гендиректором Uber Technologies станет руководитель туроператора Expedia Дара Хосровшани, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с принятым 27 августа решением. В Uber отказались от комментариев. 48-летнему топ-менеджеру предстоит восстановить имидж компании, улучшить отношения с инвесторами и воодушевить сотрудников после семилетнего спада показателей, отмечает агентство.

Основатель сервиса Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора Uber 21 июня после серии скандалов и отставки нескольких топ-менеджеров. СМИ писали, что на его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber, в частности венчурная фирма Benchmark.

Ранее газета The New York Times сообщала, что компания на протяжении многих лет использовала специальную программу Violation of Terms of Service, которая не позволяла полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси, а просто «банила» соответствующие запросы на основании данных геолокации.