Трэвис Каланик оставил пост гендиректора Uber

С поста гендиректора Uber уходит основатель компании Трэвис Каланик Mahesh Kumar A. / AP

Основатель Uber Трэвис Каланик решил оставить пост гендиректора компании, пишет The New York Times со ссылкой на два информированных источника. Вскоре эту информацию газете Financial Times подтвердил представитель компании.

Последние месяцы компанию преследуют обвинения в различного рода нарушениях этики и закона, ее покинули несколько топ-менеджеров. За несколько часов до публикации об отставке Каланика журналистам стало известно, что пять основных инвесторов Uber потребовали немедленной отставки гендиректора. Также инвесторы потребовали смены состава совета директоров, чтобы как минимум на два из трех свободных мест в совете были назначены «истинно независимые директора» и чтобы на пост финансового директора компании был немедленно назначен опытный менеджер.

Письмо инвесторов руководитель компании получил, когда был в Чикаго. Неделю назад Каланик ушел в бессрочный отпуск, объяснив это желанием взять тайм-аут в связи с последними разбирательствами вокруг Uber и недавней смертью матери. Решение об отставке Каланик принял, посоветовавшись как минимум с одним членом совета директоров компании и переговорив с инвесторами, пишет NYTimes. Пока он сохранит место в совете директоров Uber.

Кто займет пост гендиректора Uber, пока неясно.

В прощальном заявлении Каланика, по сведениям NYTimes, говорится, что он любит Uber больше всего на свете и что в этой трудной жизненной ситуации он согласился на требование инвесторов об отставке, чтобы компания могла вернуться к развитию бизнеса, а не тратить время на очередной конфликт. В заявлении совета директоров Uber говорится, что Каланик всегда ставил компанию на первое место и что его отставка с поста гендиректора даст компании возможность открыть новую страницу в своей истории.

Две недели назад Uber отчитался о квартальном убытке в $708 млн. С момента основания в 2008 г. Uber привлек около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у компании осталось примерно $7,2 млрд.

В начале 2017 г. несколько бывших сотрудниц обвинили Uber в поддержании культуры сексизма и сексуальных домогательствах. Затем фигурантом скандала оказался cам Каланик: в интернет попала видеозапись, на которой он ссорится с одним из водителей Uber, недовольным чересчур маленькой заработной платой. Uber также был уличен в использовании специального программного обеспечения для уклонения от проверок и слежки за конкурентами, кроме того, компанию обвиняли в завышении цен.

Компания была вынуждена нанять независимых консультантов для расследования ситуации в организации. Доклад о корпоративной культуре и руководстве компании был подготовлен экс-генпрокурором США Эриком Холдером, а также юридической компанией Perkins Coie. В частности, эксперты сочли рабочую атмосферу в компании слишком расслабленной. По итогам расследования, в ходе которого было исследовано 215 жалоб, в начале июня Uber уволил более 20 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах к коллегам по работе. Помимо этого более 30 человек должны пройти специальное обучение или консультации, а семеро получили от компании письменные предупреждения.