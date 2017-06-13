Гендиректор Uber Каланик уходит в отпуск на неопределённый срок

Гендиректор Uber Каланик подтвердил уход в отпуск на неопределённый срок М. Стулов / Ведомости

Гендиректор Uber Трэвис Каланик заявил сотрудникам компании о том, что он намерен взять отпуск на неопределённый срок. Об этом сообщает во вторник Bloomberg.

Как уточняет агентство AP, о своем уходе топ-менеджер написал в письме, разосланном сотрудникам компании во вторник. При этом дату возвращения к своим обязанностям он не назвал.

Каланик пояснил, что последние события, в том числе многочисленные разбирательства вокруг компании и смерть его матери, заставили его задуматься и пересмотреть своё отношение к некоторым вещам. В частности, по его словам, он решил в настоящий момент сфокусироваться на усовершенствовании своих лидерских качеств.

Вопрос о будущем Каланика обсуждался на совете директоров Uber 11 июня. Об этом писала в эти выходные газета The Financial Times. Так, по данным источников издания, совет директоров Uber собирался лишить Каланика части обязанностей и назначить независимого директора. По планам компании, он будет отслеживать действия руководителя компании, чтобы не допустить новых скандалов.

Кроме того, акционеры компании обсуждали вопрос об увольнении одного из старейших сотрудников Uber, заместителя Каланика Эмиля Мишеля. Он сам объявил о своем уходе сегодня в письме, написанном специально для работников компании.

Всего за год компанию по различным причинам уже покинули шесть топ-менеджеров. В скором времени, по информации СМИ, из компании может уйти и первый директор Райан Грейвс.

В последнее время Uber преследует череда разбирательств. В начале 2017 г. несколько бывших сотрудниц обвинили компанию в поддержании культуры сексизма и сексуальных домогательствах. Затем фигурантом скандала оказался Каланик: в сети была опубликована видеозапись, на которой он ссорится с одним из водителей Uber, недовольным чересчур маленькой заработной платой. Uber также была уличена в использовании специального программного обеспечения для уклонения от проверок и слежки за конкурентами.

Компания была вынуждена нанять независимых консультантов для расследовании ситуации в организации. Доклад о корпоративной культуре и руководстве компании был подготовлен экс-генпрокурором США Эриком Холдером, а также юридической компанией Perkins Coie. По итогам расследования, в ходе которого было исследовано 215 жалоб, в начале июня Uber уволила более 20 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах к коллегам по работе. Помимо этого, более 30 человек должны пройти специальное обучение или консультации, а семеро получили от компании письменные предупреждения.

Неделю назад Uber также сообщила о квартальном убытке в $708 млн, напоминает «Интерфакс». С момента основания в 2008 г. Uber привлекла около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у компании осталось примерно $7,2 млрд.