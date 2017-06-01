Из Uber уходит финансовый директор

Финансовый директор Uber Technologies Гаутам Гупта покинет компанию в июле. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление компании. Он собирается перейти на работу в другой стартап в Сан-Франциско. Агентство напоминает, что с февраля из Uber ушли около дюжины топ-менеджеров.

Только 30 мая стало известно, что компания уволила ведущего инженера программы разработки самоуправляемых автомобилей Энтони Левандовски, который отказался сотрудничать с судом в тяжбе с Alphabet (управляющей компанией Google). Левандоски до 2016 г. занимался проектом самоходной машины в Alphabet, сейчас проект называется Waymo. После его перехода в Uber Waymo обвинила его в нарушении патентного законодательства и использовании ее технологий на новом месте работы.

Uber также сообщил о сокращении квартального убытка по сравнению с предшествующим кварталом. В I квартале чистый убыток компании составил $708 млн против $991 млн в IV квартале 2016 г.