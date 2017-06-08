Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом

Начальников не часто увольняют за плохое обращение с сотрудниками. Дело в том, что подчиненные таких руководителей могут оказаться более преданными своей работе Katemangostar / Freepik

Консалтинговая компания Life Meets Work опросила 1000 сотрудников американских компаний, имеющих высшее образование, и выяснила, что подчиненные невыносимых руководителей (т. е. часто позволяющих себе оскорбления и другие нападки на сотрудников) оказываются сильнее вовлечены в работу, чем их коллеги, которым больше повезло с начальником. Кроме того, исследование показало, что такие сотрудники не меняют работу в среднем на два года дольше по сравнению с остальными.

Однако все преимущества, которые могут дать невыносимые начальники, недолговечны, утверждает Кеннет Матос, психолог и руководитель исследований в Life Meets Work. Какими бы высокоэффективными ни казались такие менеджеры, в конечном итоге их деятельность оборачивается повышенной текучестью персонала, выгоранием и риском для компании получить судебный иск от сотрудника.

Многие люди в определенный момент жизни обнаруживают, что работают на такого начальника, который не мог им присниться в самом страшном сне. По данным проведенного в 2015 г. Gallup опроса 7200 взрослых американцев, половина работников хотя бы раз в жизни меняла место работы из-за невыносимого начальника. Однако исследование Life Meets Work показало, что агрессивные и неадекватные руководители – еще более распространенное явление: 56% респондентов назвали своего нынешнего начальника toxic (невыносимым).