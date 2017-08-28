Авиатопливо в аэропортах Москвы подорожало в среднем на 6,4% с начала года

Авиатопливо в аэропортах Московского авиаузла - «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» - с начала года подорожало в среднем на 6,4%, следует из статистики, опубликованной Росавиацией.

В «Шереметьево» работают два поставщика авиакеросина - ЗАО «ТЗК Шереметьево» и ООО «Газпромнефть-аэро Шереметьево». Стоимость тонны топлива «ТЗК Шереметьево» в августе 2017 г. составила 39 400 руб. против 36 853 руб. по состоянию на январь 2017 г., «Газпромнефть-аэро Шереметьево». - 38 600 руб. против 36 100 руб., следует из данных Росавиации.

Поставщик авиакеросина в «Домодедово» - ЗАО «Домодедово фьюэл фасилитис» - увеличил ценник за рассматриваемый период с 38 400 руб. до 40 100 руб. за т керосина.

ЗАО «Авиационно-заправочная компания» и ЗАО «Топливо-заправочный сервис», работающие в периметре третьего по величине аэропорта Москвы «Внуково», продают тонну топлива в августе за 38 950 руб. и 39 500 руб. соответственно, тогда как в начале года цены были на уровне 36 400 руб. и 36 900 руб.

Ранее в августе Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 24 авиапредприятия) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой усилить контроль "опережающего роста цен на авиатопливо и аэропортовые ставки сборов за последний календарный год". В письме организации (опубликовано на ее сайте) указано, что по этой причине с июля 2016 г. по август 2017 г. стоимость обслуживания судна типа А320 с загрузкой в 100 пассажиров выросла в среднем на 15%.