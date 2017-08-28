Путин подтвердил выделение $12 млрд на проект АЭС «Пакш» в Венгрии

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил позитивные тенденции в двусторонней торговле, а также заявил о полном финансовом обеспечении строительства АЭС «Пакш».

«Я рад возможности на полях спортивных мероприятий поговорить о двусторонних отношениях. Хотел бы отметить, что несмотря на все сложности все-таки выправляется экономическая динамика. В прошлом году у нас был спад в торговле, правда, небольшой, девять с небольшим процентов. А в первом полугодии этого года - (рост) 20 с лишним процентов, по разным подсчетам, даже может быть до 27%», - сказал Путин.

Он отметил, что российские инвесторы продолжают проявлять интерес к Венгрии, объем инвестиций составляет $1,5 млрд.

«Работаем по нашим крупным проектам, в том числе в сфере энергетики. Все что касается финансирования известного проекта "Пакш", оно обеспечено - $12 млрд. В начале следующего года могут быть начаты работы уже на площадке», - добавил президент.

В декабре 2014 г. «Росатом» подписал контракты на достройку АЭС «Пакш» общей стоимостью 12,5 млрд евро. До этого, в марте того же года, Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении России кредита в размере до 10 млрд евро на достройку АЭС «Пакш». В ноябре 2015 г. Еврокомиссия начала расследование в отношении источников финансирования строительства АЭС «Пакш-2». Комиссия собиралась выяснить, реализуется ли проект на рыночных условиях или речь идет о государственной помощи, и понять, как это сказывается на конкуренции. В ноябре 2016 г. ЕК закрыла расследование.

Венгрия рассчитывает начать подготовительные работы на площадке «Пакш-2» в 2017 г., строительство - в 2018 г. В настоящий момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2000 МВт.