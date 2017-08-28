«Уралкалий» вложился в гособлигации США

«Уралкалий» в первом полугодии 2017 г. приобрел государственные облигации США примерно на 4 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. Бумаги являются краткосрочными и высоколиквидными, имеют рейтинг AAA от агентств Fitch и Moody's и считаются безрисковыми, отмечено в отчете.

Сумму, на которые компания приобрела US Treasuries, «Уралкалий» прямо не указывает, но раскрывает, что балансовая стоимость принадлежащих ему безрисковых облигаций на конец июня - 4,1 млрд руб. Это 5% совокупного объема денежных средств и эквивалентов калийной компании.

«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Акционерами компании являются «Уралхим» Дмитрия Мазепина (19,99%) и Дмитрий Лобяк (20%).