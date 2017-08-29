S7 Group продала 10,05% акций авиакомпании «Сибирь»

Компания «Еврофинансы-недвижимость» приобрела у S7 Group 10,05% акций ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» за 533,4 млн руб., говорится в сообщениях компаний.

В сообщении уточняется, что сделка состоялась 25 августа. «Еврофинансы-недвижимость» приобрела 20,516 млн обыкновенных акций «Сибири» по цене 26 руб. за ценную бумагу.

Таким образом, доля принадлежащих ЗАО "Группа компания С 7" акций "Сибири" снизилась с 99,95% до 89,9%.

В группу S7 Airlines входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Группа S7 принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.

Группа компаний «Еврофинансы» основана в 1994 г. В ее состав входят ОАО «Инвестиционная компания "Еврофинансы"», ОАО «Управляющая компания "Еврофинансы"», ООО «Московское агентство ценных бумаг», ООО «Фондовые исследования», ООО «Страховая брокерская компания "Еврофинансы"», ООО «Еврофинансы-недвижимость» и ООО «Еврояхтинг».

«Еврофинансы-недвижимость», согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, учреждена «Московским агентством ценных бумаг», страховой брокерской компанией «Еврофинансы», Институтом фондовых исследований и председателем совета директоров инвестиционной компанией «Еврофинансы» Яковом Миркиным, сообщает ТАСС. Уставный капитал «Еврофинансы-недвижимости» - 10 000 руб.