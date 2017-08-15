S7 планирует заказать еще десять Airbus A320neo

Авиакомпания «Сибирь» (летает под брендом S7 Airlines) планирует заказать еще 10 самолетов Airbus A320neo - в дополнение к 16 уже законтрактованным, заявил гендиректор перевозчика Владимир Объедков в кулуарах форума «Территория смыслов».

«До 2024 г. расписана поставка этих самолетов», - добавил он, пояснив, что лайнеры заменят действующий парк S7 из А320 и А321.

Airbus A320neo относится к усовершенствованной версии узкофюзеляжного семейства А320. Эта машина обладает улучшенными аэродинамические характеристики, расход топлива снижен на 15%, при этом дальность полета выше, чем у предыдущего поколения. A320neo - также самый малошумный среди лайнеров этого класса.