Минэкономразвития рассчитывает приватизировать «Совкомфлот» в этом году

Планы приватизации 25% минус одна акция «Совкомфлота» в текущем году сохраняются, ведется поиск потенциальных инвесторов, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«В этом году концентрируемся на сделке по приватизации "Совкомфлота". Мы сейчас ищем потенциальных инвесторов, которые купят этот актив. Мы изучаем все возможности до того, как перейдем к сделке. Мы все ещё рассчитываем продать компанию в этом году», - сказал он.

«Совкомфлот» на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций «Совкомфлота» (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд руб. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен «ВТБ капитал», помогать ему будет Sberbank CIB.