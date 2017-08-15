Минтранс хочет вернуть в «Совкомфлот» средства от его приватизации

Минтранс направил в правительство заключение по приватизации «Совкомфлота», сообщил министр транспорта Максим Соколов. «Мы как министерство сделали все необходимые заключения и передали их в правительство. Дальше, уже по тактике действий и конкретным инструментам реализации этого проекта, надо общаться с Росимуществом», - сказал он.

По словам Соколова, Минтранс рассчитывает, что средства от приватизации «Совкомфлота» вернутся в компанию.

«Совкомфлот» на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций «Совкомфлота» (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд руб. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен «ВТБ капитал», помогать ему будет Sberbank CIB.

Приватизировать «Совкомфлот» планировалось еще в первом полугодии 2017 г. В начале августа первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключил другие формы приватизации крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот», помимо размещения на бирже. По его словам, вопрос обсуждается в том числе и с партнерами из Азии.

Утвержденный правительством план приватизации госимущества на 2017–2019 гг. предусматривает приватизацию акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных ГУПов и более 1000 объектов другого госимущества. Также планируется сокращение доли государства в «Алросе» до 29% плюс 1 акция, в «Совкомфлоте» – до 25% плюс 1 акция. Ежегодные поступления в бюджет от приватизации госимущества без учета стоимости акций крупнейших компаний составят около 5,6 млрд руб.