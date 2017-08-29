РБК рассказал о разоблачении 29 крупных поставщиков запрещенных продуктов из ЕС

Федеральная таможенная служба России выявила 29 российских компаний, которых считает основными продавцами запрещенных ко ввозу продуктов из Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству, и на список этих компаний. Из базы «СПАРК-Интерфакса» следует, что многие из них были зарегистрированы после 2014 г., их учредителями числятся в основном граждане Белоруссии, основным видом деятельности заявлена поставка продуктов питания. РБК напоминает, что Белоруссия считается главным бенефициаром продовольственного эмбарго, которое Москва ввела в ответ на санкции ЕС, и что «белорусские» киви и устрицы стали поводом для шуток даже у федеральных чиновников.

В первую очередь под подозрение российской таможни попали компании, которые, судя по паспортам сделок участника внешнеэкономической деятельности, имели контракты с одним из трех белорусских поставщиков — республиканским унитарным предприятием (РУП) «Белтаможсервис», ООО «Газ венчуре» или ООО «Глобалкастом», которые специализируются на ввозе в Белоруссию продуктов, попавших под российское эмбарго. Проверка деклараций этих трех компаний о соответствии поставляемой продукции (декларации регистрируются Росаккредитацией) выявила, что часть деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями на санкционные продукты, рассказал источник РБК. По его словам, чтобы получить такую декларацию, компании надо было ввезти образцы продуктов в Россию, а сделать это легально было нельзя в связи с эмбарго.

Похожие сомнительные декларации ФТС нашла и у российских компаний, сотрудничавших с белорусской «тройкой». «Зачем получать документ на товар, который нельзя ввозить?» - рассуждает источник портала.

ФТС установила, что с начала 2015 г. 29 компаний из ее списка выплатили трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию суммарно $125,7 млн. Против этих компаний возбуждены административные дела. В июле ФТС сообщила о нарушителях Минсельхозу, Роспотребнадзору, Росаккредитации, Министерству экономического развития и Банку России. «Таможня договорилась с ЦБ, что будет передавать ему информацию о совершении участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных операций, - объяснил источник РБК. - Центробанк готов обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам». Чиновники рассчитывают, что такие ограничения по меньшей мере осложнят взаиморасчеты между нарушителями эмбарго, если не прекратят поставки контрабанды.

В пресс-службе Росаккредитации РБК подтвердили получение письма от ФТС о выявленной незаконной схеме поставок. Ведомство установило, что в декларациях, которые вызвали подозрение таможенников, указаны испытания, проведенные «в недобросовестных лабораториях, которые в реальности никаких испытаний не проводили». В результате прекращена аккредитация трех таких лабораторий, которые выдавали сертификаты белорусским поставщикам из раскрытой ФТС схемы, — ООО «Контур-сертификация», ООО «НПО Форкаб» и ООО «Градиент». Проверка других лабораторий продолжается.

В Роспотребнадзоре и Минэкономразвития подтвердили, что получили данные ФТС о нарушителях, но от комментариев отказались. Не стали обсуждать это и в Центробанке. В Минсельхозе и Минпромторге не смогли подтвердить получение письма ФТС.