«Коммерсантъ» узнал о запуске крупнейшей реформы авиастроения с 1 сентября

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) стает центром предстоящей реформы, в результате которой холдинг сможет перейти на единую акцию. Подробности приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий авиапрома, а также собеседников в Минпромторге и аппарате правительства.

Суть реформы заключается в объединении ОАК, «Иркута» и ГСС в единое юрлицо. Эти решения, по данным издания, могут быть приняты на заседаниях их советов директоров, запланированных 1 сентября. Преобразование позволит сэкономить около 50 млрд руб., ожидают в отрасли.

Новая структура станет корпоративным центром «единого операционного холдинга» и будет управлять гражданскими программами ОАК. Собеседники отмечают, что за основу взята реформаторская модель концерна Airbus. В условиях сокращения гособоронзаказа правительство делает ставку на развитие гражданского дивизиона.

На переходный период президент ОАК Юрий Слюсарь возглавит также и«Иркут», а нынешнему главе корпорации Олегу Демченко предложат пост вице-президента и генконструктора по гражданским программам ОАК. Объединенные управленческие структуры этих корпораций будут отвечать за производство всей линейки гражданских самолетов. ГСС – за маркетинг, продажи и послепродажное обслуживание гражданской авиатехники. Руководить ГСС вместо Владислава Масалова будет гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс ко» (ИФК) Александр Рубцов. Работой Масалова были недовольны министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тем не менее Масалов может возглавить совет директоров российско-китайского совместного предприятия, разрабатывающего широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет.