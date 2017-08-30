Минтранс предложил обязать новые авиакомпании иметь не меньше трех российских самолетов

Чтобы новые авиакомпании получили право начать работу, их можно обязать иметь в парке не меньше трех самолетов отечественного производства не старше пяти лет. Как сообщает «Интерфакс», такую поправку в федеральные авиационные правила предложил Минтранс. О подготовке проекта ведомство сообщило на портале regulation.gov.ru.

Сейчас для получения сертификата эксплуатанта, позволяющего выполнять регулярные коммерческие перевозки пассажиров, авиакомпания должна располагать не менее 8 воздушными судами минимум на 55 кресел. Основную долю парка российских авиакомпаний сейчас составляют самолеты производства американского Boeing и европейского Airbus, отмечает «Интерфакс».

В Минтрансе считают, что его предложение «стимулирует российских авиаперевозчиков, планирующих выполнять регулярные полеты, к увеличению в своих парках количества самолетов российского производства».