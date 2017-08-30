АТОР: туры в Турцию из-за вируса Коксаки аннулировали около 15% тех, кто планировал это сделать

До реальных аннуляций туров в Турцию из-за вируса Коксаки дошли порядка 15% тех клиентов, которые обращались в агентства с запросами, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Аннуляции были, причем всплеск - после сообщения на сайте Ростуризма о том, что отказаться можно без суда. После этого число отказов выросло в разы. В итоге процентов 15 от тех, кто присылали претензии в турагентства, дошли до реальных аннуляций. Те люди, с которыми вопрос был решен в досудебном порядке, это не 100% выплаты, а в соответствии с договором или по доброй воле туроператора. Зачастую туроператоры возвращали больше, чем должны были по договору, некоторые - в точном соответствии с договором», - рассказала она.

Ломидзе добавила, что пока неизвестно количество заявлений от клиентов туркомпаний в суды. «Возможно, в октябре станет понятно, сколько туристов, желающих получить 100%-й возврат, дошли до суда», - сказала она.

На прошлой неделе ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России сообщил, что вирусом Коксаки в Турции с начала июля заразились 42 россиянина.

Роспотребнадзор 11 августа признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки.