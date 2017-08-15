Испугавшиеся вируса туристы меняют Турцию на Кипр и Тунис

Туристов, которые из-за сезонного энтовируса Коксаки в Турции аннулировали свои бронирования, немного, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом чаще испугавшиеся туристы просят туроператоров о перебронировании на другие направления.

В качестве альтернативы туристы в первую очередь рассматривают безвизовые страны. Как отмечают участники рынка, туристов больше привлекают не внутренние направления, а похожие по формату отдыха на Турцию. Поэтому предпочтения они отдают Тунису и «условно безвизовому» Кипру. Кроме того, преимуществом этих стран является недолгий перелет. Далее по популярности следует Греция, в которую нужна виза, и другие относительно близкие зарубежные направления.