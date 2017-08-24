МИД: вирусом Коксаки в Турции с июля заразились более 40 россиян

Коксаки в Турции с начала июля заразились 42 гражданина России, сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в четверг.

«Турция - данные по эпидемиологической ситуации в провинции Анталья: случаи заражения вирусом Коксаки с 01.07 по 22.08 среди российских граждан - 42 человека», - говорится в сообщении центра, опубликованном в микроблоге в Twitter.

По состоянию на 21 августа в ДСКЦ сообщали, что есть информация о 36 заболевших за два месяца этим вирусом.

Роспотребнадзор ранее признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки.

Туроператоры не фиксировали массовых отказов от туров в Турцию, сами туристы, отдыхающие на курортах страны, рассказывали, что узнали о вирусе из новостей после возвращения в Россию. Роспотребнадзор сообщал, что по состоянию на 16 августа на адрес «горячей линии» поступило более 900 обращений с вопросами о Коксаки.