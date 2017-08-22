МИД России: вирус Коксаки инфицировал 36 россиян в Турции

Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России сообщил, что вирусом Коксаки в Турции с начала июля заразились 36 россиян.

«Турция - в период с 01.07 по 21.08 - 36 случаев заражения вирусом Коксаки среди российских граждан», - говорится в сообщении в Twitter.

13 августа Ростуризм уведомил российских туристов об угрозе безопасности здоровью пребывающих в Турции. Угроза связана с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией - вирусом Коксаки. Случаи заболевания отмечались в Сиде, Аланье, Белеке, Кемере, Анталье и др. По данным туроператоров, массового отказа от туров не произошло.