Власти Крыма выставят на продажу АЗС, принадлежавшие Коломойскому

Власти Крыма решили выставить на продажу пять автозаправочных станций (АЗС), которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы после воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений региона.

«Правительство Республики Крым выставит на продажу путем проведения аукциона... недвижимое имущество (пять АЗС), закрепленное на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», - говорится в сообщении.

Минимальная стоимость пяти АЗС оценивается в 107,2 млн руб., уточнили в ведомстве.

Средства, вырученные от продажи АЗС, власти планируют потратить на компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков.