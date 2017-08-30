«Газпром» поднял оценку добычи-2017 выше 460 млрд куб. м

«Газпром» в очередной раз поднял оценку добычи газа в 2017 г. - теперь до более чем 460 млрд куб. м, сообщил начальник департамента «Газпрома» Всеволод Черепанов в ходе телефонной конференции для инвесторов. Он отметил, что на данный момент «Газпром» перевыполняет существующий план добычи на этот год (430,4 млрд куб. м) более чем на 21 млрд куб. м.

В 2016 г. «Газпром» экспортировал в Европу 179,3 млрд куб. м газа – это был исторический максимум. В 2017 г. компания продолжает увеличивать поставки и, вполне вероятно, обновит рекорд.