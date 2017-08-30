Баффетт: Kraft Heinz не собирается покупать Mondelez

Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, не намерена приобретать конкурирующую Mondelez International, заявил руководитель инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью CNBC.

Berkshire является крупнейшим акционером Kraft Heinz.

В ответ на вопрос о том, может ли Kraft Heinz купить такую компанию, как Mondelez, Баффетт ответил: «Полагаю, ответ отрицательный».

На данном заявлении акции Mondelez упали в цене на 2,2%. В ходе сессии падение достигало 3,6%, т. е. было самым сильным с февраля.

Слухи о возможном слиянии Kraft Heinz и Mondelez время от времени появлялись на рынке, и не в последнюю очередь из-за того, что Mondelez до 2012 г. была частью Kraft Heinz.