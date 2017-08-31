Суд отказался взыскать с производителя SuperJet 448,5 млн рублей в пользу «Аэрофлота»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Аэрофлота» к компании «Гражданские самолеты Сухого» о взыскании 448,5 млн руб. убытков и 127,5 млн руб. процентов, сообщает «Интерфакс». Это решение по иску «Аэрофлота» от 24 апреля, авиакомпания хотела взыскать с АО «ГСС» 576 млн руб. убытков по договору поставки от 2 июня 2011 г.

Иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 «Аэрофлоту», рассказывали еще весной источники «Ведомостей». По условиям договора «Аэрофлот» должен был получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за эти самолеты, а если субсидии не будут получены, их должен компенсировать производитель. Субсидии перевозчик не получил, рассказали собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, ГСС согласилась на включение такого пункта в договор, так как очень хотела поставить «Аэрофлоту» самолеты.

13 июня Арбитражный суд Москвы по ходатайству «Аэрофлота» снизил размер иска до 448,5 млн руб. 20 июня суд издал определение об исправлении ошибок и уточнил сумму взыскания: «Считать требования истца о взыскании убытков в сумме неполученных субсидий в размере 448,5 млн руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 127,5 млн руб.».

19 июля Арбитражный суд Москвы отклонил еще один иск «Аэрофлота» – о взыскании с АО «ГСС» около 2,1 млрд руб. Это решение уже вступило в законную силу.