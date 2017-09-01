На МЦК возобновили прерванное движение поездов

На Московском центральном кольце возобновлено прерывавшееся на полчаса движение поездов по часовой стрелке.

«Возобновлено движение «Ласточек» по часовой стрелке. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить интервал движения между поездами. В настоящее время интервал увеличен на участке между остановочными пунктами «Автозаводская» и «Кутузовская», - говорится в сообщении МЦК в Telegram.

Для приведения интервала к нормативному после сбоя на линию выпущены два резервных поезда.