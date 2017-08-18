Московское метро в День города будет работать круглосуточно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в ночь с 9 на 10 сентября в честь Дня города. «Впервые в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно», — написал Собянин в Twitter.

По его словам, с 0.30 до 5.30 10 сентября интервалы в движении поездов будут составлять не более 15 мин.

Первый раз в истории Московский метрополитен и МЦК работали без ночного технологического перерыва в ночь на 1 января 2017 г.