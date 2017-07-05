Москвичей убедят не ездить на метро в часы пик

Московские власти используют «мягкие меры по мотивации пассажиров сдвигать время поездки» Александра Зотова / для Ведомостей

В московском метро появились таблички с просьбой к пассажирам отказаться от использования подземки в часы пик, сообщил первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов, с тем чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — сказал Латыпов на Пятом международном экспертном совете по транспортным вопросам (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что таким образов московские власти используют «мягкие меры по мотивации пассажиров сдвигать время поездки».

В пример он привел опыт других стран мира. Латыпов напомнил, что в некоторых метрополитенах введена повышенная плата за проезд в часы пик, что привело к снижению пассажиропотока. Например, такая система действует в Лондоне.

«Во время массовых мероприятий пассажиров просят пройти в более свободные вагоны. Мы думаем, как просить пассажиров в часы пик выезжать на 10 минут раньше или позже, чтобы снизить загруженность. Ищем способы, как донести информацию, что можно более комфортно доехать, оцениваем целесообразность такого информирования», - рассказал Латыпов (цитата по «РИАМО).

В Twitter московского метрополитена отметили, что в СМИ «вышла некорректная информация о призывах к пассажирам отказаться от поездок в часы пик», и попросили СМИ «не гнаться за яркими заголовками, противоречащими реальной информации». Однако подтвердили, что плакаты о загрузке станций для информации пассажиров действительно будут размещены.

Начиная с весны московские власти неоднократно обращались к жителям столицы с просьбой отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Это было связано с осложнением дорожной ситуации в центре Москвы из-за программы «Моя улица». Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждал, что из-за старта проекта все лето в городе будет ограничено движение, в том числе и в самом центре – на Таганской площади, а также от Моховой до Пушкинской площади.

Власти Москвы уже не первый год стремятся снизить загруженность дорог в городе. Согласно итогам исследования, которое провело ГУП «МосгортрансНИИпроект», подведомственного департаменту транспорта Москвы, введение платных парковок показало свою эффективность. Напомним, что платную парковку московские власти запустили в ноябре 2012 г. Сначала она действовала внутри Бульварного кольца и стоила 50 руб./ч, теперь платная парковка в ряде районов доходит до МКАД, а в центре стоит 200 руб./ч.

Средняя скорость транспортных средств в утренние часы пик увеличилась на 7%, а в вечерние часы – на 5%, отмечается в документе. Количество маятниковых автомобильных поездок, т. е. из дома на работу и обратно, сократилось на 15%. Пассажиропоток на остановках наземного городского транспорта увеличился на 13%, а на метрополитене – на 9%.

В целом Москва идет по правильному пути, считает партнер PwC Дмитрий Ковалев, однако уже наблюдается перекос. Внедрение платных парковок в Париже, например, начали со строительства подземных парковок, в Москве их попросту нет, указывает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Москвичи пересаживаются на общественный транспорт, но он уже работает на пределе, замечает Свешников. В госпрограмме «Развитие транспортной системы» указано, что фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в утренние часы пик при движении в центр составляет 1,06 млн человек и превышает провозную способность в среднем на 22%. С прошлого года Москва перешла на новую модель пассажирских перевозок: с августа закрылось 386 маршрутов, которые обслуживались негосударственными перевозчиками, уменьшилось количество транспортных средств, которые перевозили пассажиров, с 4600 примерно до 2000, напоминает Свешников. «Если раньше в часы пик автобус нужно было ждать 5–10 минут, то сейчас ожидание может растянуться и на 30–40 минут», – добавляет эксперт.

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