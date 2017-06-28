Стройки и инфраструктура

Как реконструируют площадь Тверской Заставы

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Naissaar
13:11 28.06.2017
Это не площадь, а черная дыра какая-то. Как только проехал это дурацкое место, следуя из центра - так и понесся. А пока не проехал - ползешь :)
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