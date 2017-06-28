Как реконструируют площадь Тверской Заставы

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Также будет благоустроена территория вокруг памятника писателю Максиму Горькому. Памятник – работа скульптора Веры Мухиной. Он был установлен на площади в 1951 г., а в 2005 г. демонтирован и перевезен в парк «Музеон»

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