Как реконструируют площадь Тверской Заставы
Сколько стоят работы у Белорусского вокзала, и что о них думают водители
Пробки на площади Тверской Заставы у метро "Белорусская" с каждым годом становятся все больше. За последнее время они усилились многократно, заметили корреспонденты «Ведомостей»
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Московские власти агитируют население пересесть на общественный транспорт. Но сейчас в дневное время автобусу № 12 и троллейбусу № 18 требуется 40 минут для пересечения площади
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Не выдержав долгого ожидания, пользователи «Яндекс.Навигатора» оставляют едкие комментарии в приложении
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В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24» напомнил, что работы по благоустройству площади Тверской Заставы будут закончены в этом году, но когда именно, в мэрии не прокомментировали
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Реконструкцию площади Тверской Заставы еще в 2006 г. начала компания Льва Леваева AFI Development
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Инвестор собирался построить транспортную развязку и многоярусный подземный гараж с торговым комплексом общей площадью 113 100 кв. м. Однако из-за кризиса 2008 г. к строительству коммерческой части инвестор так и не приступил
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Сменившееся в 2010 г. руководство города решило на этом месте построить паркинг, чтобы не осложнять транспортную ситуацию. В 2011 г. контракт с инвестором расторгли. AFI Development в качестве компенсации получила другие участки под застройку коммерческой недвижимостью
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От планов строительства развязки возле Белорусского вокзала, предполагавшей возведение крупной эстакады, столичные власти отказались в 2015 г. В этом году реконструкцию планируется завершить по программе «Моя улица»
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На площадь вернут трамвайное движение. Это произойдет к концу сентября – началу октября 2017 г., сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24»
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Трамвайную линию продлят от Лесной улицы до Белорусского вокзала, на площади появятся остановки и разворотное кольцо. Трамваи будут новые, трехсекционные и низкопольные, с видеокамерами и кондиционерами в салонах, говорится на сайте mos.ru. Пока что на этом месте расположены лишь бытовки рабочих
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Протяженность трамвайного полотна составит 1,2 км, говорится в сообщении мэрии. Для разворота автобусов, следующих до площади Тверской Заставы, обустроят выделенную полосу длиной 50 м
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В этом году рабочим пришлось демонтировать бетонные полусферы и столбики, разграничивающие зоны парковки. Они были установлены годом ранее. В конце 2015 г. на сайте телеканала «Москва 24», сообщалось, что в 2016 г. на площади появится 400 парковочных мест. Судя по новому плану, размещенному на сайте мэрии, парковочных мест останется не более шестидесяти
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В апреле 2016 г. и декабре 2016 г. ГКУ Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов УКРИС (организация, подведомственная департаменту капремонта мэрии) заключило госконтракты на выполнение проектов комплексного благоустройства улиц и общественных пространств по адресу площадь Тверской Заставы на суммы 40 млн руб. и 69 млн руб.
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Такой видят сейчас площадь пешеходы, когда выходят из подземного перехода
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Весной этого года на сайте госзакупок появилось сообщение о проведении еще одной закупки – уже на выполнение строительно-монтажных работ по комплексному благоустройству площади. Начальная сумма контракта – 953,8 млн руб. Поставщик пока не определен, электронные торги состоятся 30 июня. На момент выхода публикации в департаменте капремонта Москвы не стали комментировать проведение работ у Белорусского вокзала
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В проекте контракта указано, что общая площадь благоустройства составит 6,8 га
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Изменения на площади коснутся всего: от дорожного покрытия и бордюров до озеленения, парковочных карманов и разметки
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Также будет благоустроена территория вокруг памятника писателю Максиму Горькому. Памятник – работа скульптора Веры Мухиной. Он был установлен на площади в 1951 г., а в 2005 г. демонтирован и перевезен в парк «Музеон»
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Воздушно-кабельные сети протяженностью 2835 м будут спрятаны под землю
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На площади появятся кустарники и крупномерные деревья высотой не менее 5 м
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Асфальт заменят и проложат геотекстильную армирующую сетку, следует из документов госзакупки
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Проект благоустройства включает капитальный ремонт девяти фасадов и кровель прилегающих домов
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Троллейбусы также останутся на площади. Для них заново спроектирована линия контактной сети. Когда завершится строительство, в мэрии не прокомментировали
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Для передвижения пешеходов временно сооружены деревянные настилы
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В июле участки площади Тверской Заставы перекроют: от Лесной улицы до Бутырского вала, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской и от 1-й Брестской до 3-й Тверской-Ямской
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«Есть большие планы еще, конечно, планы по работе возле Белорусского вокзала. Территория здесь очень тяжелая», - передавал слова Собянина «Интерфакс» еще в 2015 г.
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Пробка на Ленинградском проспекте у Белорусского вокзала
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При благоустройстве улиц Москвы в будущем уже не будет таких масштабных ограничений в движении транспорта, как в 2017 г., обещал мэр столицы в эфире телеканала «Москва 24» весной
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«Могу успокоить, что этот год - последний год таких масштабных работ, связанных с серьезными ограничениями», - сказал Собянин
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