Платные парковки улучшили дорожную ситуацию в Москве, уверены столичные власти

По итогам анализа основных транспортных показателей в границах Третьего транспортного кольца введение платных парковок показало свою эффективность, следует из презентации ГУП «МосгортрансНИИпроект», которое подведомственно департаменту транспорта Москвы («Ведомости» ознакомились с документом). Исследование сделано по изучению пассажиропотока на основных маршрутах, где есть платные парковки, а также на основе данных фотовидеофиксации.

Средняя скорость транспортных средств в утренние часы пик увеличилась на 7%, а в вечерние часы – на 5%, отмечается в документе (см. таблицу). Количество маятниковых автомобильных поездок, т. е. из дома на работу и обратно, сократилось на 15%. Пассажиропоток на остановках наземного городского транспорта увеличился на 13%, а на метрополитене – на 9%. Среднее время пребывания транспортного средства в районе платной парковки уменьшилось незначительно – на 3%. Платную парковку московские власти запустили в ноябре 2012 г. Сначала она действовала внутри Бульварного кольца и стоила 50 руб./ч, теперь платная парковка в ряде районов доходит до МКАД, а в центре стоит 200 руб./ч.