Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Москва припарковалась

Платные парковки улучшили дорожную ситуацию в Москве, уверены столичные власти

Эксперты с этими выводами не согласны
В целом Москва идет по правильному пути, считает партнер PwC Дмитрий Ковалев
В целом Москва идет по правильному пути, считает партнер PwC Дмитрий Ковалев
Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам анализа основных транспортных показателей в границах Третьего транспортного кольца введение платных парковок показало свою эффективность, следует из презентации ГУП «МосгортрансНИИпроект», которое подведомственно департаменту транспорта Москвы («Ведомости» ознакомились с документом). Исследование сделано по изучению пассажиропотока на основных маршрутах, где есть платные парковки, а также на основе данных фотовидеофиксации.

Средняя скорость транспортных средств в утренние часы пик увеличилась на 7%, а в вечерние часы – на 5%, отмечается в документе (см. таблицу). Количество маятниковых автомобильных поездок, т. е. из дома на работу и обратно, сократилось на 15%. Пассажиропоток на остановках наземного городского транспорта увеличился на 13%, а на метрополитене – на 9%. Среднее время пребывания транспортного средства в районе платной парковки уменьшилось незначительно – на 3%. Платную парковку московские власти запустили в ноябре 2012 г. Сначала она действовала внутри Бульварного кольца и стоила 50 руб./ч, теперь платная парковка в ряде районов доходит до МКАД, а в центре стоит 200 руб./ч.

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Комментарии  ()
alexxmac
08:24 25.04.2017
а суженное в два раза садовое кольцо окончательно решит проблему пробок) в табличке средняя скорость 46км/ч - это сильно,тот кто ездит тот поймет) оленевод в параллельной реальности
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