В Москве стало 505 платных уличных парковок

В Москве число платных парковок на улично-дорожной сети достигло 505. Как сообщает «Интерфакс», это следует из приказа руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Платные парковки появились в Богородском районе на бульваре Маршала Рокоссовского, у дома 1, корпус 1, дома 2/3 и дома 6, корпус 1. Парковка там стоит 40 руб. в час.

Платная парковка была введена с учетом мнения органов местного самоуправления муниципального округа Богородское, отмечает агентство.