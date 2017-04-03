Около 85% новостроек в Москве не соответствуют нормативам по парковкам – эксперт

Только 15% жилых комплексов, вышедших на столичный рынок в 2016 г., соответствуют нормативам по количеству мест для хранения личного автотранспорта жителей. К такому выводу пришли эксперты «Метриум групп», сравнив показатели новых проектов на первичном рынке с требованиями столичных властей.

В прошлом году в Москве стартовали продажи в 46 жилых комплексах (ЖК). Из них, по оценкам «Метриум групп», в 17,4% ЖК машино-мест меньше нормы, но расхождение в цифрах составляет не более 20%. В 32,6% проектов эксперты недосчитались от 20 до 40% от положенного количества. И в 26,1% новостроек дефицит машино-мест составляет более 40%. Причем максимальное расхождение с нормой зафиксировано на уровне 85%. У оставшихся 8,7% паркингов нет в принципе. Таким образом, 84,8% из вышедших в прошлом году проектов не отвечают нормативам по обеспеченности парковочными местами.

Расчеты экспертов «Метриум групп» производились на основании Постановления правительства Москвы № 945-ПП от 23.12.2015 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения». При этом, если раньше проектам более высокого класса полагалось больше машино-мест, а более доступному жилью – меньше, то по новым нормативам все стало ровно наоборот. Традиционно элитные ЖК находятся в центре, где концентрация станций метро выше. Поэтому им по нормативам положено меньше парковочного пространства. А в спальных районах далеко от метро нормативы увеличивают уровень парковочных площадей. То есть для проекта площадью 30 000 кв. м в ЦАО норматив по парковкам будет 184 машино-места, а для такого же по площади жилого комплекса в новой Москве – 375 машино-мест.

«Справедливости ради стоит отметить, что большинство жилых комплексов, вышедших в 2016 г., проектировались и получали исходно-разрешительную документацию еще до введения новых требований. Поэтому никакого криминала в том, что большая часть новых проектов не соответствует нормативам, нет. <...> Учитывая то, как стремительно сегодня расширяются зоны платной парковки в Москве, жилые комплексы с собственными паркингами, размеры которых соответствуют количеству жителей, будут становиться все более востребованными», – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум групп».