Московское метро подало иск к подрядчикам на 332 млн рублей из-за аварии 2014 года

Московский метрополитен подал иск к подрядчикам из-за аварии 2014 г., когда при сходе с рельсов поезда на Арбатско-Покровской линии погибли 24 человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе метро.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы к ООО «Спецтехреконструкция», выполнявшему работы на Арбатско-Покровской линии, и генподрядчику АО «Мосинжпроект», метро просит взыскать с них 331,7 млн руб. в качестве ущерба.

Представитель метрополитена напомнил, что причиной аварии, согласно приговору суда, «стало ненадлежащее выполнение своих обязанностей сотрудниками ООО «Спецтехконструкция», которое являлась реальным исполнителем работ, проведенных с грубейшими нарушениями». Также к делу привлечен «Мосинжпроект» как генподрядчик, поскольку именно эта организация имела непосредственные обязательства перед метро.

Предварительное судебное заседание Арбитражного суда назначено на 4 сентября.

15 июля 2014 г. около 8.30 мск в тоннеле между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» три вагона поезда сошли с рельсов. 24 человека погибли, еще 217 получили ранения.