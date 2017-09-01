Дворкович видит риск продажи EDC компании Schlumberger из-за санкций

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что продажа 51% акций EDC компании Shlumberger рискованна из-за санкций, которые ранее были введены в отношении Российской Федерации, передает ТАСС.

По его словам, компанию не надо продавать, если есть риск, что «через месяц... компания перестанет работать». «Задержка связана как раз с непредсказуемостью ситуации. Любые сделки возможны, но, повторяю, мы должны понять все последствия: что мы получаем, какие риски есть, тогда уже принимать окончательное решение», - пояснил он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минприроды заявили о том, что шансы на одобрение сделки между Schlumberger и EDC малы, так как иностранный инвестор не может гарантировать того, что новые потенциальные санкции со стороны США не нарушат деятельность российской компании.