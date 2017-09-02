В Дании подготовили законопроект против строительства Nord Stream 2
Правительство Дании подготовило законопроект, направленный на прекращение строительства газопровода Nord Stream 2, пишет датская газета Politiken.
В случае принятия он позволит властям Дании отклонять проекты по прокладке трубопроводов через датские территориальные воды по внешнеполитическим соображениям и соображениям безопасности.
Сейчас заявка может быть отклонена только Датским энергетическим агентством и только при серьезной экологической угрозе от строительства.
Проект Nord Stream 2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России до Германии.