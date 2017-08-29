Nord Stream 2 в июле получил 324 млн евро от европейских компаний

Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток - 2» компания Nord Stream 2 AG в июле получила финансирование от пяти европейских компаний в размере 324 млн евро, говорится в отчете «Газпрома» по МСФО.

«В июле 2017 г. дочерняя организация Nord Stream 2 AG привлекла заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, ENGIE, Uniper в размере 324 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 г.», - говорится в документе.

«Северный поток – 2» должен стать альтернативой поставкам российского газа через Украину. Его длина – 1220 км, пропускная способность – 55 млрд куб. м в год. Газопровод пройдет через Балтийское море в Германию, ввод ожидается к концу 2019 г. Партнеры проекта – Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, они предоставляют 50% от стоимости (все затраты – 9,5 млрд евро). Единственный акционер проектной компании Nord Stream 2 AG – «Газпром».