Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: «Северный поток – 2» вызывает сомнения
Власти Германии сомневаются в «Северном потоке – 2»
Федеральное агентство по инфраструктуре отклонило план строительства нескольких подводов к трубопроводу
- Артур Топорков
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«Северный поток – 2» должен стать альтернативой поставкам российского газа через Украину
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur не включило в план развития газотранспортной сети Германии до 2026 г. пять проектов, связанных со строительством «Северного потока – 2». В среду агентство сообщило, что утвержден ввод 822,6 км новых газопроводов и 429 МВт компрессорных мощностей на сумму 3,9 млрд евро, говорится в пресс-релизе Bundesnetzagentur. Предполагалось, что сетевые операторы построят газопроводы на сумму 4,5 млрд евро, однако строительство пяти проектов было отклонено «в связи с неопределенностью» при строительстве «Северного потока – 2».
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