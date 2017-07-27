Власти Германии сомневаются в «Северном потоке – 2»

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«Северный поток – 2» должен стать альтернативой поставкам российского газа через Украину Евгений Разумный / Ведомости

Федеральное сетевое агентство Bundes­netz­agentur не включило в план развития газотранспортной сети Германии до 2026 г. пять проектов, связанных со строительством «Северного потока – 2». В среду агентство сообщило, что утвержден ввод 822,6 км новых газопроводов и 429 МВт компрессорных мощностей на сумму 3,9 млрд евро, говорится в пресс-релизе Bundesnetzagentur. Предполагалось, что сетевые операторы построят газопроводы на сумму 4,5 млрд евро, однако строительство пяти проектов было отклонено «в связи с неопределенностью» при строительстве «Северного потока – 2».