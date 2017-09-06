Белоусов допустил мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой»

Помощник президента России Андрей Белоусов назвал возможным мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по иску госкомпании к холдингу Владимира Евтушенкова на 170,6 млрд руб. «Все возможно», - заявил Белоусов в кулуарах Восточного экономического форума.

Белоусов уклонился от более подробных комментариев на этот счет, сославшись на конфликт интересов. «Я не буду комментировать ситуацию с "Системой", потому что я занимался этим вопросом и знаю его глубоко и досконально», - сказал советник президента, являющийся также председателем совета директоров «Роснефти».

О том, что президент России надеется на мировое разрешение спора «Роснефти» и «Системы», сам Владимир Путин заявил накануне после саммита БРИКС. Президент сказал, что это было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом», но подчеркнул, что не давал никому прямых указаний. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал условием мирового соглашения выплату «Роснефти» «Системой» 170 млрд руб. «Мировое соглашение является нашим предложением. Мы не предлагаем ни порки, ни распятия, ничего — мы предлагаем вернуть убыток нанесенный», - заявил Леонтьев.