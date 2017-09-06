Предзаказ на вертолеты Ка-62 получен из Бразилии

Компания из Бразилии сделала предзаказ на поставку нового многоцелевого вертолета Ка-62, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «По вертолету Ка-62 мы имеем предварительный контракт с одной из бразильских компаний, есть потенциал поставить нашу технику», - сказал министр в интервью «России 24» в кулуарах экономического форума во Владивостоке, где состоится показ летного образца Ка-62, собранного на заводе в Арсеньеве (Приморский край).

«Предварительно это около десяти вертолетов, первая поставка будет возможна с 2020 г. после завершения сертификационных процедур», - заявил Мантуров.

Вертолет среднего класса Ка-62, рассчитанный на перевозку до 15 пассажиров или 2,5 т груза, в значительной степени нацелен на международный рынок. Он построен с широким использованием композитных материалов (до 60% по массе) и импортных комплектующих (двигатели французской Turbomeca, главный редуктор и трансмиссия - австрийской Zoerkler). Конструкция Ка-62 основана на армейском Ка-60, стоимость программы - свыше 3 млрд руб. Стартовыми заказчиками вертолета выступят российские силовые ведомства. Ранее было известно о предварительном соглашении на поставку семи Ка-62 между холдингом «Вертолеты России» и бразильской авиакомпанией Atlas Taxi Aereo.