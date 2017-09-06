Шувалов рассказал об обсуждении планов моста Хоккайдо – Сахалин с Японией

Россия и Япония всерьез обсуждают планы по строительству мостового перехода между Хоккайдо и Сахалином, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Восточном экономическом форуме. «Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до Южной части Сахалина. При этом мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы - доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст дополнительные возможности использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой», - приводит его слова «Интерфакс».

Шувалов полагает, что современные технологии минимизируют затраты на проект и сделают его не слишком дорогостоящим. «Мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем», - подчеркнул российский чиновник.

Проект на уровне идеи существовал еще во времена СССР, но его экономическая эффективность не находила подтверждения.

В начале года спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказывал сомнения в том, что российский Сахалин и японский Хоккайдо когда-нибудь соединит мост. На его взгляд, более реалистичным выглядит проект строительства тоннеля, однако все будет зависеть от экономической целесообразности, и сначала нужно соединить Сахалин с остальной территорией России.