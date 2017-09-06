Путин заявил о готовности обсуждать поставки трубного газа в Южную Корею

Россия готова обсуждать в качестве одного из трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей поставку газа по трубопроводу, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

«Мы с удовлетворением констатировали успешное развитие сотрудничества в энергетической сфере. Южнокорейские компании участвуют в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", идет проработка вопроса об увеличении закупок СПГ», - отметил российский президент.

В июле президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал продвигать проект строительства газопровода из России через КНДР.

Идею прокладки трубопровода из России в КНДР неоднократно рассматривали во время сближения Сеула и Пхеньяна более 10 лет назад, с тем чтобы через северокорейскую территорию поставлять газ в Южную Корею. Однако из-за угрозы нестабильности на Корейском полуострове она так и не была реализована.