В Минтрансе заявили о возможном расширении списка бесплатных для провоза на борту самолета вещей

Министерство транспорта России может расширить в новой версии изменений в федеральные авиационные правила перечень вещей, которые пассажир может взять на борт бесплатно. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов в интервью ТАСС на ВЭФ-2017.

Он уточнил, что перечень может быть дополнен по итогам общественных обсуждений с учетом пожеланий и предложений граждан.

В конце сентября в силу вступает закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты: вместо обязательных ранее 10 кг багажа пассажир сможет взять с собой только ручную кладь в 5 кг (на возвратные билеты норма не распространяется). Эта мера должна снизить стоимость билетов.