Лоукостеры смогут включать в вес ручной клади покупки duty free

Лоукостеры будут засчитывать покупки, сделанные в магазинах Duty free, в вес ручной клади, в том числе речь идет и о спиртном. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

По ее словам, речь о невозвратных билетах и компаниях, которые предлагают цены значительно ниже рыночных. По ее мнению, вряд ли кто-то будет заставлять в срочном порядке съесть или выпить купленное перед входом в самолет. Однако агент или сотрудник авиакомпании может заставить пассажира с большим пакетом из Duty free платить за перевес.

«Думаю, что аэропорты и авиакомпании сами в рамках коммерческих соглашений урегулируют вопрос бесплатного проноса покупок, сделанных в стерильной зоне», - сказала Петрова. «Если вы покупаете что-то тяжелое в чистой зоне аэропорта, то тогда летайте традиционными перевозчиками и платить дополнительно за покупки не придется», - отметила она.

Петрова разъяснила, что по новой редакции Воздушного кодекса для возвратных билетов (вступает в силу в сентябре) установлена норма минимум в 10 кг - авиакомпании могут установить и больший вес. Но пассажир имеет право бесплатно провезти и более тяжелый багаж, если он летит не один, а с кем-то: бесплатные килограммы можно суммировать в одном чемодане, но не до бесконечности.

Минтранс доработает проект Федеральных авиационных правил в части бесплатного провоза вещей, находящихся при пассажире на борту самолета. В перечень вернут верхнюю одежду. «Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке, для того чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», - рассказала Петрова.