Минпромторг рассчитывает на запуск tax free в российских аэропортах в этом году

Минпромторг рассчитывает, что система tax free в российских аэропортах будет запущена до конца 2017 г., сообщил руководитель министерства Денис Мантуров.

"Очень надеемся", - сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли запустить систему до конца года.

Система tax free в России пока не запущена, однако вопрос прорабатывался еще в прошлом году. Ожидалось, что пилотный проект заработает в нескольких аэропортах в России в 2017 г., но нормативная база была готова только в середине текущего года. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что система возврата налогов tax free заработает в России с 1 октября 2017 г. Аэропорты пока не объявляли о готовности системы.