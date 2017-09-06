Леонтьев прокомментировал фотографию корзинки с колбасой «От Иваныча»

Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев высказался по поводу традиционного подарка от президента компании Игоря Сечина.

«Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют, как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно и, насколько я знаю, беспрецедентно», - сказал Леонтьев радиостанции «Говорит Москва».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на одного из получателей корзинки с колбасой «От Иваныча» опубликовали фотографию традиционного подарка президента «Роснефти». Получатель подарка также рассказал, что делают такие в специальном цеху.

«Корзинка с колбасой» фигурирует в расшифровке разговора Сечина и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которая была обнародована в ходе судебного заседания.

Напомним, что бывший министр экономического развития обвиняется во взятке в $2 млн, которую, по данным следствия, он получил в офисе «Роснефти». В стенограмме аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах, но девять раз упоминают корзинку.