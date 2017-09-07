Орешкин рассказал о льготных кредитах малому и среднему бизнесу на 60 млрд рублей

Малый и средний бизнес в 2017 г. получил почти 60 млрд руб. по льготной программе кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе Восточного экономического форума. До конца года, по его словам, предприниматели получат еще более 60 млрд руб.

«Что нужно сделать, чтобы малый бизнес рос? Нужно создавать условия. Если посмотреть, то это две ключевые проблемы - это административные барьеры и доступность финансирования», - приводит его слова Прайм.

Сейчас предприниметели могут получать кредиты по льготной ставке по «программе 6,5», напомнил министр. По его словам, в 2017 г. по линии ЦБ выдано порядка 49 млрд руб.кредитов, по линии правительства – больше 10 млрд руб.