Президент РЖД назвал срок запуска грузового движения в обход Украины

Грузовое движение на новом железнодорожном участке, построенном в обход Украины, будет запущено в октябре, ожидают в ОАО «Российские железные дороги».

«[Участок] заработает в течение ближайших полутора месяцев - это точно. И пойдут там, прежде всего, грузовые поезда, не пассажирские, потому что грузовые идут вне расписания», - сообщил президент РЖД Олег Белозеров на брифинге в кулуарах Восточного экономического форума.

«[Для пассажирских составов] нам нужно составить расписание. Этот вопрос нашими движенцами тоже должен быть скоро решен», - добавил он, уточнив, что этапность переключения движения на новую линию будет определена «через неделю-две».

Строительство велось с 2015 г. силами военных строителей, на завершающем этапе - 39-й отдельной железнодорожной бригадой. О завершении строительно-монтажных работ и вводе в строй участка железной дороги в обход Украины Журавка – Миллерово было объявлено в августе. Общая стоимость проекта оценивалась в 55 млрд руб.