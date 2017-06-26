Транспорт
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: РЖД выезжает из кризиса

РЖД выезжает из кризиса

Перевозка грузов по железной дороге достигла уровня докризисного 2012 года

Бюджетный комитет РЖД одобрил предложения скорректировать финансовый план и инвестпрограмму компании на 2017 г., пишет «Гудок». Вместо предусмотренного финансовым планом увеличения погрузки на 0,6% монополия рассчитывает на рост в 2,6% до 1,25 млрд т. Это почти соответствует докризисным показателям компании в 2012 г. (см. график).

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