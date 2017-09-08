Рогозин пообещал погашение предприятиями ОПК задолженности в 200 млрд рублей

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до конца года погасят задолженность в размере 200 млрд руб. по прошлогодним кредитам, приводит ТАСС заявление вице-премьера России Дмитрий Рогозин.

«Думаю, что в конце этого года мы погасим все кредиты, основные кредиты, которые предприятия брали в течение этого года», - сказал он. Речь идет о кредитах госбанков или банков, уполномоченных в рамках гособоронзаказа. «Я имею в виду общий объем платежей ОПК по этому году, это до 200 млрд руб. Я думаю, что в этом году все освободим».

В конце 2016 г. министр финансов Антон Силуанов сообщал, что на погашение долгов предприятий ОПК правительство направило около 800 млрд руб. Если бы не это, дефицит федерального бюджета мог бы составить менее 3%, отмечал он.