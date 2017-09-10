Анонс «Ведомостей» на 11 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Пьер Берже стал бизнесменом только потому, что это было нужно для Ива Сен-Лорана;

российские танки раздумали пускать в переплавку;

Илона Маска обвиняют, что он препятствует созданию профсоюза на Tesla.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему депутаты не платят по кредитам

и статью на полосе «Комментарии»: есть ли будущее у системных либералов и как изменяются их отношения с силовиками во власти.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».