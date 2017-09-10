Анонс «Ведомостей» на 11 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Пьер Берже стал бизнесменом только потому, что это было нужно для Ива Сен-Лорана;
российские танки раздумали пускать в переплавку;
Илона Маска обвиняют, что он препятствует созданию профсоюза на Tesla.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему депутаты не платят по кредитам
и статью на полосе «Комментарии»: есть ли будущее у системных либералов и как изменяются их отношения с силовиками во власти.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».