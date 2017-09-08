Умер сооснователь Yves Saint Laurent Пьер Берже

Сооснователь бренда Yves Saint Laurent и меценат Пьер Берже умер в возрасте 86 лет, сообщает газета Le Figaro. Берже скончался во сне в собственном имении в Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции.

Берже родился на французском острове Олерона и в 18 лет переехал в Париж. В 1958 г. он познакомился с Ивом Сен-Лораном. Около восьми лет их связывали романтические отношения. В 1961 г. они вместе открыли дом моды Yves Saint Laurent. Хоть в 1976 г. они расстались, Сен-Лоран и Берже сохранили дружеские и деловые отношения. Берже занимал должность генерального директора Yves Saint Laurent до 2002 г.

Модельер Ив Сен-Лоран скончался в Париже в июне 2008 г. в возрасте 71 года.