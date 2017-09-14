СМИ обнаружили путевки за границу за 100 рублей

Некоторые российские туроператоры в 2016 г. продали туры за границу дешевле 100 руб. Об этом говорится в реестре, который ведет Ростуризм. Внимание на это обратило РБК.

С весны 2017 г. туроператоры обязаны предоставлять информацию об отправленных за границу клиентах и общей цене всех проданных на выездные направления туров. Проанализировав данные, РБК обнаружил туры по 20–600 руб. с человека.

Например, туроператор «Ника-тур ДВ» из Хабаровска отчитался о 7900 отправленных за границу в прошлом году туристах. При этом общая цена всех реализованных им туров за границу составила 741 300 руб. Получается, что в среднем один тур за рубеж у «Ники-тур ДВ» в прошлом году стоил всего 94 руб. с человека.

У туроператора «Бригантина» из поселка Забайкальска Иркутской области средняя цена тура составила 180 руб. с человека. «Бригантина» отчиталась перед Ростуризмом о 22 400 отправленных за границу клиентах, при этом общая цена туров составила чуть больше 4 млн руб.

Отраслевое законодательство было изменено с целью защитить интересы туристов. В частности, от заявленной общей цены проданных на выездные направления туров зависит размер выплат компании в фонд ее персональной ответственности — из него в случае краха компания будет расплачиваться с пострадавшими клиентами.

В Ростуризме на официальный запрос РБК ответили, что ведомство «не наделено полномочиями по проведению мероприятий по контролю и (или) надзору за организациями, осуществляющими туристскую деятельность». При этом в Ростуризме заявили, что сделают соответствующие запросы в адрес компаний, на чьи заявленные цифры обратил внимание РБК.

В частности, уже после запроса в едином реестре изменилась информация об общей цене всех проданных заграничных туров у компаний «Мега-тур» из Благовещенска и «Кубаньтурист» из Краснодара.